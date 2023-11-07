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Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала по добыче лития

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 17:08
Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала по добыче лития
Антониу Кошта, фото: Getty Images

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке в связи с расследованием нарушений, которые могли быть допущены при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Publico

Прямая речь: "Я попросил президента Республики об отставке".

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Детали: Сообщается, что в рамках расследования прошла серия обысков в резиденции как самого премьера, так и других министерствах.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом - высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследования по делам высших должностных лиц государства.

По данным прокуратуры, в отношении Кошты будет проведено независимое расследование Верховным судом – высшей судебной инстанцией, которая имеет полномочия проводить расследования по делам высших должностных лиц государства.

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В ведомстве отметили, что в ходе расследования в отношении членов правительства и бизнесменов, причастных к делу, связанному с добычей лития в Монталегре, "стало известно об использовании подозреваемыми имени и авторитета премьер-министра, а также о его вмешательстве с целью разблокирования процедур в вышеупомянутом контексте", информирует CNN Portugal.

Что предшествовало:

  • Перед этим в Португалии прошли обыски в резиденции премьер-министра Антониу Кошты и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.
  • Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

Темы: Португалиякоррупцияотставка
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