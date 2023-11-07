ЦИК о выборах весной 2024 года: во время военного положения не проводятся

Центральная избирательная комиссия не получала информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

Источник: заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Поэтому никаких сообщений, или никаких каких-то вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом.

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Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов".

Детали: Дубовик также отметил, что "Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся". "Другого пока нет, изменений в законодательство нет. То есть нет оснований, по крайней мере юридических, говорить о чем-то в настоящее время", - сказал он.

Согласно 78 статье Избирательного кодекса при условии мирного времени очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года его полномочий. Верховная Рада назначает очередные выборы президента не позднее чем за сто дней до дня выборов (декабрь 2023 года).

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