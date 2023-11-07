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Кулеба: В ЕС почти договорились об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 7 ноября 2023, 20:40

В Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в Брюсселе

Детали: Кулеба отметил, что одной из тем его разговора с еврокомиссаром по юстиции Дидье Рейндерсом было создание общеевропейской правовой рамки для использования замороженных российских активов в интересах восстановления Украины.

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"Этот вопрос болезненный, мы уже неоднократно подчеркивали, что пауза между обещанием со стороны ЕС принять такую юридическую рамку и собственно ее принятием затянулась... Сегодня я получил четкий ответ относительно временных рамок и содержания этого решения, которое будет принято", – заявил Дмитрий Кулеба.

"Мы будем продолжать давить в этом вопросе, потому что считаем, что Россия должна платить за преступления, совершенные на территории Украины, и разрушения, которые она причинила", – добавил он.

Также Кулеба сообщил, что ему представили видение ЕС относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

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Кулеба заявил, что Украина разочарована отсутствием предложений ЕС по санкциям против российского ядерного сектора, хотя и предлагала, как избавиться от зависимости от России в этом плане.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСРосcия
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