Минобороны создало Департамент здравоохранения. Кто его возглавил?
Заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова представила главу вновь Департамента здравоохранения Оксану Сухорукову.
Источник: сообщение на сайте Минобороны
Прямая речь Калмыковой: "Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политик во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины. Мы только в начале этого пути и очень рассчитываем, что профессиональное сообщество с большим опытом будет для нас указателем и поддержкой".
Справка: С 2014 года Оксана Сухорукова – соучредитель благотворительного фонда "Свои", который занимается военнослужащими в вопросах гуманитарной помощи.
С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения директором директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.
В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.