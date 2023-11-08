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Минобороны создало Департамент здравоохранения. Кто его возглавил?

Татьяна ОлейникСреда, 8 ноября 2023, 22:46
Минобороны создало Департамент здравоохранения. Кто его возглавил?
Оксана Сухорукова. Фото - Минобороны

Заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова представила главу вновь Департамента здравоохранения Оксану Сухорукову.

Источник: сообщение на сайте Минобороны 

Прямая речь Калмыковой: "Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политик во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных Силах Украины. Мы только в начале этого пути и очень рассчитываем, что профессиональное сообщество с большим опытом будет для нас указателем и поддержкой".

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Справка: С 2014 года Оксана Сухорукова – соучредитель благотворительного фонда "Свои", который занимается военнослужащими в вопросах гуманитарной помощи.

С 2018 по 2020 год работала в Министерстве здравоохранения директором директората медицинских услуг и участвовала в запуске медицинской реформы.

В 2021-2022 годах работала директором департамента мониторинга Национальной службы здоровья Украины.

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Темы: Минобороны
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