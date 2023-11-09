В Одесской области грабитель в военной форме взорвал гранату в авто: его задержали, есть раненый

В Белгород-Днестровском районе Одесской области автостопщик в военной форме взорвал гранату в автомобиле - один человек ранен, полиция уже задержала злоумышленника.

Источник: начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии УП, пресс-служба полиции

Прямая речь: "Гранату бросил злоумышленник. Один человек ранен. В действие введена специальная полицейская операция "Сирена".

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Детали: В полиции уточнили, что злоумышленника уже задержали. Обстоятельства устанавливаются.

Обновлено: Пресс-служба полиции сообщила, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопник попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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