Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одесской области грабитель в военной форме взорвал гранату в авто: его задержали, есть раненый

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 ноября 2023, 15:21
В Одесской области грабитель в военной форме взорвал гранату в авто: его задержали, есть раненый
фото полиции

В Белгород-Днестровском районе Одесской области автостопщик в военной форме взорвал гранату в автомобиле - один человек ранен, полиция уже задержала злоумышленника.

Источник: начальница отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии УП, пресс-служба полиции

Прямая речь: "Гранату бросил злоумышленник. Один человек ранен. В действие введена специальная полицейская операция "Сирена".

Реклама:

Детали: В полиции уточнили, что злоумышленника уже задержали. Обстоятельства устанавливаются.

Обновлено: Пресс-служба полиции сообщила, что водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме. Автостопник попросил подвезти его, а по дороге начал требовать у водителя и его пассажира деньги, достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир водителя. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Сейчас с задержанным работают следователи. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции
 
 

Темы: Одесская областьоружиеполициятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
Одесская область
Россия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы
Командующий Воздушных сил показал ночной отстрел "Шахедов" в Одесской области
Огромные воронки, поврежденные дома и склады: враг атаковал юг ракетами и "Шахедами"
Последние новости
21:26
Его считали перерождением Будды: в Непале духовный лидер обвиняется в изнасиловании
21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
20:38
В МВФ оценивают возможную конфискацию замороженных российских активов
20:29
Латвия в "Рамштайне" возглавила "коалицию дронов"
20:29
Maersk предполагает, что перебои в судоходстве в Красном море могут длиться месяцами
20:24
видеоИз ледяного Днестра пограничники вытащили мужчину, плывущего на молдавский берег
20:14
видеоЗеленский: Нельзя дать России подготовить контрнаступление
19:40
Содержали в трудовом рабстве 50 человек: в Днепре задержали преступную группу
Все новости...
Реклама: