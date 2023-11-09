Лерос заявил, что выиграл суд против решения Рады отстранить его от заседаний

Внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что в Верховном суде выиграл дело относительно решения Верховной Рады отстранить его от участия в заседаниях до конца 2023 года.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь: "Наконец победа! Сегодня выиграл дело в Большой палате Верховного Суда Украины относительно моего незаконного отстранения от работы в Верховной Раде".

Реклама:

Детали: Он поблагодарил адвоката и написал, что помнит всех, кто голосовал за соответствующее решение. "Дальше будет!" - отметил он.

Также народный избранник опубликовал фото на фоне Верховного суда.

Что предшествовало: 23 февраля Верховная Рада приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в заседаниях до конца года, по словам нардепа, из-за критики в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.