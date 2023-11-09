Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лерос заявил, что выиграл суд против решения Рады отстранить его от заседаний

Станислав ПогориловЧетверг, 9 ноября 2023, 17:47
Лерос заявил, что выиграл суд против решения Рады отстранить его от заседаний
Гео Лерос, фото: Facebook

Внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что в Верховном суде выиграл дело относительно решения Верховной Рады отстранить его от участия в заседаниях до конца 2023 года.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь: "Наконец победа! Сегодня выиграл дело в Большой палате Верховного Суда Украины относительно моего незаконного отстранения от работы в Верховной Раде".

Реклама:

Детали: Он поблагодарил адвоката и написал, что помнит всех, кто голосовал за соответствующее решение. "Дальше будет!" - отметил он.

Также народный избранник опубликовал фото на фоне Верховного суда.

Что предшествовало: 23 февраля Верховная Рада приняла решение отстранить внефракционного народного депутата Гео Лероса от участия в заседаниях до конца года, по словам нардепа, из-за критики в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Гео Лерос Верховная Радасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Нардепы возвращают в Кабмин законопроект о мобилизации

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
22:10
США наложили санкции на россиянина, который помогал возить в Украину "вагнеровцев"
21:52
Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука
21:49
Спрос на автобусы в Украине за год вырос на треть – ассоциация
21:45
Латвия передаст средства от росактивов, в частности Дома Москвы, на помощь Украине
21:26
Его считали перерождением Будды: в Непале духовный лидер обвиняется в изнасиловании
21:25
Зеленский упрекнул Запад: Если бы Украине дали 7 Patriot, не погибали бы люди
21:19
У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо – Зеленский
20:39
Гаубицы, снаряды и ПЗРК: президент Латвии анонсировал новый пакет помощи Украине
20:38
В МВФ оценивают возможную конфискацию замороженных российских активов
20:29
Латвия в "Рамштайне" возглавила "коалицию дронов"
Все новости...
Реклама: