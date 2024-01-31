РФ ударила по гражданской больнице в селе Великий Бурлук в Харьковской области
Среда, 31 января 2024, 23:59
Армия РФ в 21:50 ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Большой Бурлук в Харьковской области.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается".
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Напомним: Вечером 31 января российская армия также ударила беспилотниками по Харькову.