РФ ударила по гражданской больнице в селе Великий Бурлук в Харьковской области

Армия РФ в 21:50 ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Большой Бурлук в Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Поврежден фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается".

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Напомним: Вечером 31 января российская армия также ударила беспилотниками по Харькову.