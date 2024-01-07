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Украину накрывают снегопады, создан круглосуточный штаб, могут перекрывать дороги

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 22:34
Украину накрывают снегопады, создан круглосуточный штаб, могут перекрывать дороги
фото: Патрульная полиция Тернопольской области

В Украине усложняются погодные условия, работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий непогоды, может быть перекрыто движение на дорогах государственного значения.

Источник: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Укргидрометцентр

Дословно: "С 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 - 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины. Ситуация на дорогах будет осложненной из-за гололеда и налипания мокрого снега. 

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При необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто. Прежде всего это касается автодорог:

  • М-05 Киев-Одесса
  • М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино М-30 Стрый-Умань-Изварино
  • М-13 Кропивницкий-Платоново
  • М-22 Полтава-Александрия
  • Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Запорожье-Мариуполь
  • Н-11 Днепр-Николаев
  • Н-24 Благовещенское-Николаев
  • Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других основных маршрутов, в зависимости от погоды".

Детали: Узнать актуальную информацию о состоянии автомобильных дорог можно по телефону круглосуточной горячей линии Штаба: +38 067 400 60 80

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах можно обратиться по номерам: 101, 102 и 103.

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В министерстве призвали водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Если отложить поездку невозможно, советуют взять с собой цепи противоскольжения на колеса, дополнительное топливо, термоодеяло, заряженный павербанк и термос с чаем.

Как сообщает Укргидрометцентр, 8 января в южной части Украины умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки; гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму 7-12° тепла.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 8-13° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 15-20°, днем 10- 15° мороза).

На остальной территории сложные погодные условия: умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью и днем 5-10° мороза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

На Киевщине местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза; в Киеве в течение суток 11-13° мороза.

Темы: погодадороги
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