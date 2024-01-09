За три дня взяли в плен 3 десятка оккупантов − Тарнавский

Силы обороны за последние три дня в операционной зоне ОСГВ "Таврия" взяли в плен почти 30 российских солдат, сообщил командующий.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "За три дня почти 30 пленных оккупантов".

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Детали: Он добавил, что в зоне ответственности "Таврии" 8 января авиаударов не было, но россияне нанесли 5 ракетных ударов, провели 37 боевых столкновений и осуществили 452 артобстрела.

По словам Тарнавского, защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

В частности, за минувшие сутки уничтожили 375 оккупантов и 21 единицу военной техники: 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобиля и 1 единицу спецтехники.