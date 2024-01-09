Украина законтрактовала инновационное устройство для пулеметчиков "ШаБля"

Пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы "ШаБля", помогающая бойцам дистанционно уничтожать врага, перешла из стартапа в устойчивый проект, который контрактует государство.

Источник: вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Детали: По его словам, благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

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Федоров также сообщил, что массовое производство турелей "ШаБля" стало возможным в рамках работы кластера поддержки оборонно-технологических разработок в Украине "Brave1".

Прямая речь: "ШаБля" - это инновация и пример оружия современной войны... Наша задача - помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь, и этих инноваций становилось больше".

Что предшествовало: Осенью Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля", который высоко оценил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.