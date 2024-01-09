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В руководстве ЕС пообещали Зеленскому увеличивать поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 9 января 2024, 20:49
В руководстве ЕС пообещали Зеленскому увеличивать поддержку Украины
Александер де Кроо. фото: Getty Images

Премьер Бельгии, председательствующей в ЕС, пообещал Зеленскому увеличивать поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 января, провел телефонный разговор с Александером де Кроо – премьер-министром Бельгии, которая в первом полугодии 2024 года председательствует в Совете Европейского Союза.

Источник: де Кроо в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Бельгийский премьер отметил, что его разговор с Зеленским состоялся перед саммитом ЕС 1 февраля, где должны принять решение о четырехлетней программе поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

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"ЕС и в дальнейшем будет увеличивать свою поддержку Украине... Мы и дальше будем сближать наши экономики и народы, пока Украина движется по пути вступления в ЕС. Мы с вами сейчас и в будущем", – написал он.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский обсудил с де Кроо поддержку Украины в контексте бельгийского председательства в Совете ЕС, двустороннее оборонное сотрудничество и воплощение украинской "формулы мира".

Как сообщалось, Бельгия 1 января 2024 года переняла полугодовое председательство в Совете Европейского Союза от Испании.

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На уровне глав бельгийского и украинского МИД ранее обсуждалось, что в этот период членство Украины в ЕС будет среди приоритетов.

Темы: ЕСУкраинаЗеленскийБельгия
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