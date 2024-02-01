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Украина в ОБСЕ: задокументировано 626 химических атак России

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 02:52
Украина в ОБСЕ: задокументировано 626 химических атак России
иллюстративное фото: Depositphotos

Украина сообщили в ОБСЕ о задокументированных 626 химических атаках со стороны России.

Источник: заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Пытаясь подавить сопротивление украинских военных, российские войска широко применяют запрещенное оружие. Нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, российские войска применяют газовые гранаты и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, сбрасываемые с беспилотников".

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"Силы обороны Украины уже задокументировали 626 случаев применения россиянами боеприпасов, содержащих ядовитые химические вещества, из которых 81 – только в декабре. Частота такого применения растет, ежедневно фиксируется до 10 случаев".

Детали: Костенко добавила, что захватчики также осуществляют "артиллерийские обстрелы с применением химически опасных веществ, что является еще одним грубым нарушением правил ведения войны со стороны российских войск".

Напомним: ISW сообщал, что российские войска, похоже, продолжают нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, подписанную Россией.

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Темы: ОБСЕРосcиявойна
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