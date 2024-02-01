Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявляют об атаке 11 украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 06:38
Россияне заявляют об атаке 11 украинских БпЛА
БпЛА. Иллюстративное фото УКРОБОРОНПРОМа

Минобороны РФ заявило, что ночью и утром 11 якобы украинских беспилотников атаковали четыре российских области.

Источник: МО РФ

Детали: Российское ведомство заявляет, что ночью и около 06.30 по московскому времени российская ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов.

Реклама:

Дословно: "Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей".

Напомним: Минобороны России заявляло, что ночью 31 января над Псковской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
ВСУ за сутки уничтожили тысячу оккупантов, 33 артиллерийские системы и 16 ББМ
Шоумен с Банковой. Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, источниках и книге "The Showman"
Украина в ОБСЕ: задокументировано 626 химических атак России
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: