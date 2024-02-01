Россияне заявляют об атаке 11 украинских БпЛА

Минобороны РФ заявило, что ночью и утром 11 якобы украинских беспилотников атаковали четыре российских области.

Источник: МО РФ

Детали: Российское ведомство заявляет, что ночью и около 06.30 по московскому времени российская ПВО перехватила и уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов.

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Дословно: "Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей".

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей".

Напомним: Минобороны России заявляло, что ночью 31 января над Псковской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.