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Россияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии

Елена РощинаЧетверг, 1 февраля 2024, 08:22
Россияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Войска РФ ударили по Харькову беспилотниками "Герань", фото прокуратуры

В ночь на 1 февраля российские войска ударили по Харькову беспилотниками, повреждены здания гражданского предприятия, произошел пожар, но люди не пострадали.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: Поздно вечером 31 января враг снова обстрелял Харьков. В результате атаки было попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района города.

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В Харькове дроны атаковали гражданское предприятие
В Харькове дроны атаковали гражданское предприятие
Харьковская областная прокуратура

Следователи осмотрели места вражеских попаданий и задокументировали попадание трех БПЛА на территории Основянского района.

БПЛА
БПЛА "Герань", сбитый в Харькове
Харьковская областная прокуратура

Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших. 

Еще часть вражеских беспилотников "не достигла целей" благодаря силам ПВО, сообщил глава ОВА.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в среду вечером армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Великий Бурлук Харьковской области, там пострадали 4 человека.

Темы: Харьковвойнабеспилотники
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