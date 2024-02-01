Россияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии

В ночь на 1 февраля российские войска ударили по Харькову беспилотниками, повреждены здания гражданского предприятия, произошел пожар, но люди не пострадали.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Детали: Поздно вечером 31 января враг снова обстрелял Харьков. В результате атаки было попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района города.

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В Харькове дроны атаковали гражданское предприятие Харьковская областная прокуратура

Следователи осмотрели места вражеских попаданий и задокументировали попадание трех БПЛА на территории Основянского района.

БПЛА "Герань", сбитый в Харькове Харьковская областная прокуратура

Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших.

Еще часть вражеских беспилотников "не достигла целей" благодаря силам ПВО, сообщил глава ОВА.

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Ранее в среду вечером армия РФ ударила управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Великий Бурлук Харьковской области, там пострадали 4 человека.