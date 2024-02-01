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Китай пригрозил Украине ухудшением отношений из-за его фирмы в списке "спонсоров войны" - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 1 февраля 2024, 18:44
Китай пригрозил Украине ухудшением отношений из-за его фирмы в списке спонсоров войны - СМИ
Фото: Getty Images

Китай предупредил Украину, что нахождение ее компаний в списке "международных спонсоров войны" может ухудшить отношения между обеими странами и потребовал, чтобы Киев "устранил негативное влияние", пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Детали: По данным издания, о том, что включение этих компаний в соответствующий список может повредить двусторонним связям заявил посол Китая на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве в январе.

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"Китай решительно выступает против включения китайских предприятий в соответствующий список и требует от Украины немедленно исправить свои ошибки и устранить негативные последствия", - заявил изданию представитель МИД Китая, не уточнив, о каких именно последствиях идет речь.

"Посол сказал, что все это (ситуация со списком) может иметь негативное влияние на наши отношения", - сказал изданию один из двух высокопоставленных украинских источников.

Неназванный источник добавил, что Китай не ставил Украине никаких условий, а просто высказал свое мнение относительно списка.

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Второй источник предположил, что Пекин может связывать это с китайскими закупками украинского зерна.

Напомним:

Список "Международных спонсоров войны" на портале "Война и санкции" является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно уменьшение финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев.

Одним из "рычагов давления" платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.

Темы: КитайУкраинавойна
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