Китай пригрозил Украине ухудшением отношений из-за его фирмы в списке "спонсоров войны" - СМИ
Китай предупредил Украину, что нахождение ее компаний в списке "международных спонсоров войны" может ухудшить отношения между обеими странами и потребовал, чтобы Киев "устранил негативное влияние", пишет Reuters со ссылкой на источники.
Источник: Reuters
Детали: По данным издания, о том, что включение этих компаний в соответствующий список может повредить двусторонним связям заявил посол Китая на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве в январе.
"Китай решительно выступает против включения китайских предприятий в соответствующий список и требует от Украины немедленно исправить свои ошибки и устранить негативные последствия", - заявил изданию представитель МИД Китая, не уточнив, о каких именно последствиях идет речь.
"Посол сказал, что все это (ситуация со списком) может иметь негативное влияние на наши отношения", - сказал изданию один из двух высокопоставленных украинских источников.
Неназванный источник добавил, что Китай не ставил Украине никаких условий, а просто высказал свое мнение относительно списка.
Второй источник предположил, что Пекин может связывать это с китайскими закупками украинского зерна.
Напомним:
Список "Международных спонсоров войны" на портале "Война и санкции" является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно уменьшение финансовой и технологической способности страны-террориста убивать украинцев.
Одним из "рычагов давления" платформы является сотрудничество с базой данных World-Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.