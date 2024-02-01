CBS: США одобрили план ударов по иранским силам в ответ на поражение базы в Иордании

Соединенные Штаты утвердили планы многодневной серии ударов, в частности по иранским военным объектам и объектам в Ираке и Сирии, в ответ на атаки на американские цели, в частности на базу на севере Иордании.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на американских чиновников сообщил телеканал CBS News

Детали: По данным CBS News, конкретное время ударов США по иранским объектам и военным будет зависеть главным образом от погоды – чтобы предотвратить непреднамеренное поражение гражданских лиц, которые могут оказаться в этом районе в последний момент.

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Собеседники телеканала также признали, что после того, как в среду проиранская шиитская шиитская группировка "Катаиб Хезболла" объявила о приостановлении военных операций против войск США, они не фиксировали новых нападений на места дислокации американских войск в регионе.

В то же время источники CBS News не указали, что это отсрочит удары американских вооруженных сил.

Напомним, в начале недели трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

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Предварительно считается, что вражеский беспилотник ударил военную базу США из-за того, что его спутали с американским дроном.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, ранее подчеркнул, что она не останется без ответа.