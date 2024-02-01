Оккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области
Четверг, 1 февраля 2024, 20:49
Российские войска нанесли ракетный удар по школе в городе Мирноград Донецкой области.
Источник: полиция Донецкой области
Дословно: "В ночь на 1 февраля Россия попала ракетой по школе. Днем здесь работали педагоги, а также функционировал пункт раздачи воды. Ячейка, где находили помощь гражданские жители со всего города, уничтожена".
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Детали: В результате ракетных обстрелов также пострадали не менее 12 домов и магазин.