Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 1 февраля 2024, 20:49
Оккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области
скриншот

Российские войска нанесли ракетный удар по школе в городе Мирноград Донецкой области.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "В ночь на 1 февраля Россия попала ракетой по школе. Днем здесь работали педагоги, а также функционировал пункт раздачи воды. Ячейка, где находили помощь гражданские жители со всего города, уничтожена".

Реклама:

Детали: В результате ракетных обстрелов также пострадали не менее 12 домов и магазин.

Темы: Донецкая областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Маркарова: У Украины – критическая нехватка ракет

фото, видео Оккупанты атаковали Харьковскую область "Шахедами": горели дома, отель, ресторан и авто − ОВА

The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Россияне обстреляли Торецк и Цукурино: убили женщину, еще двоих ранили
Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло
Из-за ракетного обстрела РФ в Покровске ранения получили 6 мужчин
Последние новости
11:24
Украине недостаточно 50 миллиардов евро от ЕС, нужно больше – глава бюджетного комитета Европарламента
11:20
Канада и Великобритания обсудили долгосрочные "гарантии безопасности" Украине
11:20
фотоСБУ: Агент РФ установил вебкамеры возле порта в Николаеве, чтобы шпионить за кораблями
11:12
ИИ подскажет, когда ты умрешь: ученые разработали "калькулятор смерти"
10:56
Минкульт утвердил новый состав Наблюдательного совета УКФ
10:40
Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
10:37
За неделю цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке
10:26
Ученые нашли океан под льдом спутника Сатурна
10:17
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
10:16
Полиция убила вооруженного топором мужчину, захватившего заложников в поезде в Швейцарии
Все новости...
Реклама: