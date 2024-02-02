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Россия сбросила авиабомбы на Каменскую Сечь

Алена ИвашкивПятница, 2 февраля 2024, 00:23
Россия сбросила авиабомбы на Каменскую Сечь
Каменская Сечь, фото Wikipedia

1 февраля российские войска нанесли авиаудару по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящему в состав Национального заповедника "Хортица".

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Детали: Культурный объект, который находится в Херсонской области, имеет Могилу кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских казаков первой половины XVIII века.

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В министерстве отметили, что видео обстрела Каменской сечи появилось в российских телеграмм-каналах. На кадрах видно, как во время обстрела культурный объект подвергся трем мощным взрывам. 

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Первый произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины 18 века.  

 

Второй прилет произошел на территорию современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные памятники в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи. 

 

Прямая речь и.о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева: "На счету страны-агрессора уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения. Сегодня россия нанесла очередной удар по нашему наследию - попала в Каменскую Сечь. Это в очередной раз доказывает, что Российская Федерация целенаправленно уничтожает нашу материальную культуру, чтобы стереть украинцев как нацию. Однако ей это не удастся: Россия не сможет избежать наказания за свои преступления и будет отвечать за них в международных судах".

Темы: войнаХерсонская область
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