На пожаре в Киевской области спасли 5 детей и 2 взрослых

В ночь на 2 февраля на Киевщине спасли на пожаре пятерых детей и двух взрослых.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом доме.

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фото гсчс

На месте спасатели обратили внимание на детские вещи рядом с домом - там могли быть дети. Но попасть внутрь было сложно из-за решеток на окнах.

Семья проснулась и пыталась выбраться наружу, но огонь уже охватил двери.

Чрезвычайники срезали решетку и через окно достали всю семью - пятерых детей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 г. р. и двух взрослых 1992 г.р.

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фото гсчс

Пожар был ликвидирован на площади 81 м.кв. Его причины устанавливаются.