Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция рассказала о "нестандартном случае": из окрестностей Авдеевки эвакуировали более 100 человек

Валентина РоманенкоПятница, 2 февраля 2024, 11:36
Полиция рассказала о нестандартном случае: из окрестностей Авдеевки эвакуировали более 100 человек
Павел Дяченко. фото НПУ

В течение прошлой недели из оккупированных окрестностей Авдеевки вывели более сотни человек. Это "нестандартный случай" эвакуации, который происходил в сотрудничестве с украинскими военными.

Источник: инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области, участник эвакуационной группы "Белый ангел" Павел Дяченко в эфире "Радио Свобода"

Детали: Полицейский объяснил, что операция была рискованной из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. Люди брали белые тряпки и пешком, под обстрелами, шли к центру Авдеевки.

Реклама:

Прямая речь: "Люди местные, они понимали, где нужно пройти. Все было более-менее спланировано. Мы понимаем, что стопроцентно обеспечить безопасность невозможно. Тем более, в условиях такой мощной войны и невероятных обстрелов со стороны российских военных формирований. К счастью, все удалось, и люди в относительной безопасности".

Детали: Дяченко не раскрывает подробностей того, как именно происходила коммуникация с людьми на оккупированных территориях. Однако отмечает, что прямой связи с ними не было, потому что российские военные отобрали у них телефоны.

Также он добавляет, по свидетельствам людей, оккупанты жестоко обращались с местным населением. В полиции открыли уголовное производство и документируют преступления российских военных.

ВИДЕО ДНЯ

"Когда россияне зашли на эту улицу, они просто загнали их (жителей - ред.) в один подвал, небольшой такой. Там 13 человек, одна из них бабушка была, ей нужен уход, да и всем людям... И держали их там в подвале довольно длительное время, не выпускали даже банально на улицу сходить, в туалет, этого не было. И они все находились там, не понимая вообще, что происходит", - рассказал полицейский.

Что сейчас происходит на этих территориях - оккупированы они или нет - правоохранитель не уточнил.

Что предшествовало: Российские войска активизировались под Авдеевкой в октябре 2023 года. Позиции ВСУ и сам город подвергаются атакам большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. Армия РФ не оставляет попыток захватить город, говорят в Генштабе ВСУ. По словам главы городской военной администрации, в декабре из города удавалось эвакуировать примерно пять-семь человек в сутки.

Темы: Авдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Авдеевка
На фронте в сутки 58 столкновений, враг пытается штурмовать на Авдеевском направлении – Генштаб
В Авдеевке остается меньше тысячи жителей, эвакуация продолжается
В Авдеевке от российских обстрелов погибла женщина
Последние новости
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
22:48
США объявили о дополнительных санкциях против российских бриллиантов
Все новости...
Реклама: