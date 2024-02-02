Полиция рассказала о "нестандартном случае": из окрестностей Авдеевки эвакуировали более 100 человек

В течение прошлой недели из оккупированных окрестностей Авдеевки вывели более сотни человек. Это "нестандартный случай" эвакуации, который происходил в сотрудничестве с украинскими военными.

Источник: инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области, участник эвакуационной группы "Белый ангел" Павел Дяченко в эфире "Радио Свобода"

Детали: Полицейский объяснил, что операция была рискованной из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск. Люди брали белые тряпки и пешком, под обстрелами, шли к центру Авдеевки.

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Прямая речь: "Люди местные, они понимали, где нужно пройти. Все было более-менее спланировано. Мы понимаем, что стопроцентно обеспечить безопасность невозможно. Тем более, в условиях такой мощной войны и невероятных обстрелов со стороны российских военных формирований. К счастью, все удалось, и люди в относительной безопасности".

Детали: Дяченко не раскрывает подробностей того, как именно происходила коммуникация с людьми на оккупированных территориях. Однако отмечает, что прямой связи с ними не было, потому что российские военные отобрали у них телефоны.

Также он добавляет, по свидетельствам людей, оккупанты жестоко обращались с местным населением. В полиции открыли уголовное производство и документируют преступления российских военных.

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"Когда россияне зашли на эту улицу, они просто загнали их (жителей - ред.) в один подвал, небольшой такой. Там 13 человек, одна из них бабушка была, ей нужен уход, да и всем людям... И держали их там в подвале довольно длительное время, не выпускали даже банально на улицу сходить, в туалет, этого не было. И они все находились там, не понимая вообще, что происходит", - рассказал полицейский.

Что сейчас происходит на этих территориях - оккупированы они или нет - правоохранитель не уточнил.

Что предшествовало: Российские войска активизировались под Авдеевкой в октябре 2023 года. Позиции ВСУ и сам город подвергаются атакам большим количеством танков и другой бронетехники при поддержке авиации и артиллерии. Армия РФ не оставляет попыток захватить город, говорят в Генштабе ВСУ. По словам главы городской военной администрации, в декабре из города удавалось эвакуировать примерно пять-семь человек в сутки.