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Британская разведка: В армии РФ процветает коррупция, подрывающая эффективность войск

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 11:46
Британская разведка: В армии РФ процветает коррупция, подрывающая эффективность войск
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании в новом обзоре проанализировала коррупционные схемы в российской армии, указав, что это подрывает эффективность войск, но шанс на ее снижение невысок.

Источник: обзор британского Минобороны за 2 февраля, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Вполне вероятно, что коррупция существенно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь незначительный шанс, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции".

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Детали: Разведка ссылается на расследование российского независимого издания "Верстка", которое выявило схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров.

В частности, взятки давали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избежание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в "специальной военной операции" и избежание отправки на боевое задание.

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Издание "Верстка" опубликовало расценки на эти "услуги" - от 40000 рублей за отсрочку от отправки на фронт до 1 миллиона рублей за справку о ранении.

Разведка напоминает, что коррупция уже давно является проблемой в российских вооруженных силах и напоминает о журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в 1994 году.

Что предшествовало:

  • В предыдущем обзоре речь шла о дальнейшей судьбе остатков группы Вагнера, которые воевали в Украине, а летом прошлого года попытались осуществить мятеж в РФ.
  • Перед этим британская разведка указывала, что в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.

Темы: Росcияармиякоррупцияразведка
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