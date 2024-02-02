Воздушники показали успешную работу зенитчиков по российскому беспилотнику ZALA
Пятница, 2 февраля 2024, 21:39
Воздушные силы показали успешную работу Херсонской зенитной ракетной бригады, которая уничтожила вражеский беспилотник ZALA на Херсонщине.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "По результатам боевой работы в течение дня 02 февраля 2024 года на Херсонщине, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "ZALA".
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Детали: На видео заметно, как военные попадают в дрон и тот взрывается в воздухе.
Россияне используют дрон ZALA для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки.
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