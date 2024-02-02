Воздушники показали успешную работу зенитчиков по российскому беспилотнику ZALA

Воздушные силы показали успешную работу Херсонской зенитной ракетной бригады, которая уничтожила вражеский беспилотник ZALA на Херсонщине.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "По результатам боевой работы в течение дня 02 февраля 2024 года на Херсонщине, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "ZALA".

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Детали: На видео заметно, как военные попадают в дрон и тот взрывается в воздухе.

Россияне используют дрон ZALA для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки.