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Командующий Воздушными силами встретился с директором Baykar

Алена МазуренкоПятница, 2 февраля 2024, 20:09
Командующий Воздушными силами встретился с директором Baykar
фото: Олещук в Telegram

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук встретился с гендиректором компании Baykar Makina и обсудил производство и наращивание сил беспилотной авиации в Украине.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Провел рабочую встречу с генеральным директором компании Baykar Makina.

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Обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в отношении беспилотных авиационных комплексов, строительства завода на территории Украины, наращивания возможностей беспилотной авиации Воздушных сил и Сил обороны Украины".

Детали: Олещук от имени министра обороны Украины вручил Халуку Байрактару награду "Звезда военного братства".

Темы: байрактарбеспилотникиВоздушные силы ВСУвойна
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