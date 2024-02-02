Командующий Воздушными силами встретился с директором Baykar
Пятница, 2 февраля 2024, 20:09
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук встретился с гендиректором компании Baykar Makina и обсудил производство и наращивание сил беспилотной авиации в Украине.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Провел рабочую встречу с генеральным директором компании Baykar Makina.
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Обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества в отношении беспилотных авиационных комплексов, строительства завода на территории Украины, наращивания возможностей беспилотной авиации Воздушных сил и Сил обороны Украины".
Детали: Олещук от имени министра обороны Украины вручил Халуку Байрактару награду "Звезда военного братства".