Второй раз за ночь на востоке страны из-за вражеской авиации была объявлена воздушная тревога
Суббота, 3 февраля 2024, 06:15
В ночь на 3 февраля на востоке страны наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Есть угроза применения авиационных средств поражения!"
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Дополнено: тревога продолжалась около часа.
В 5.57 Воздушные силы снова наблюдали активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Объявлена воздушная тревога, есть угроза применения авиационных средств поражения.
Тревога продолжалась около двух часов.
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Предыстория:
- В ночь на 3 февраля российские войска запустили ударные дроны в Украину с юга.