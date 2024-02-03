Второй раз за ночь на востоке страны из-за вражеской авиации была объявлена воздушная тревога

В ночь на 3 февраля на востоке страны наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Есть угроза применения авиационных средств поражения!"

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Дополнено: тревога продолжалась около часа.

В 5.57 Воздушные силы снова наблюдали активность вражеской тактической авиации на северо-востоке. Объявлена воздушная тревога, есть угроза применения авиационных средств поражения.

Тревога продолжалась около двух часов.

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