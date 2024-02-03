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Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 3 февраля 2024, 16:48
Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить
Анджей Дуда, фото NurPhoto via Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда после своего скандального заявления о Крыме заявил, что российская оккупация украинский территорий является преступлением.

Источник: Дуда в Twitter (Х), пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и есть четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом".

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Детали: Дуда подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, является преступлением. 

"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!", – подчеркнул президент Польши.

Что предшествовало: В пятницу польский президент Анджей Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым, ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск. 

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Он добавил, что Крымский полуостров является "особенным и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".

В субботу слова президента Дуды прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварич. "Крым – это Украина: так есть и будет", – подчеркнул он. Он добавил, что основой является международное право.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский после заявления Дуды о Крыме подчеркнул, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждала Россия.

Слова Дуды возмутили политиков правящего лагеря Польши.

Темы: ДудаКрым
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