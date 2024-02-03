Мужчина пытался вывезти в Румынию 124 предмета археологии

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти в Румынию 124 предмета археологии.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

изъятые ценности, фото таможенной службы

Дословно: "Сегодня, 03 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Порубное-Сирет" прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины, который направлялся из Украины в Румынию по частным делам. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал полосу движения "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не перемещает товаров, обязательных к декларированию.

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Однако при осуществлении таможенного контроля таможенники во взаимодействии с сотрудниками УСБУ в Черновицкой области обнаружили предметы археологии – элементы конской сбруи, элементы украшений, равнораменные кресты, предметы бытового назначения, элементы византийского стекла.

Вышеуказанные предметы подпадают под действие Закона Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей" от 21.09.1999 года и запрещены к вывозу за пределы таможенной территории Украины".

Детали: Должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины и направили сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, в правоохранительный орган.

ВИДЕО ДНЯ

Обнаруженные предметы археологии в количестве 124 шт. изъяты.