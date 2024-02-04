Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украине – СМИ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал в субботу, что на следующей неделе Палата представителей проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности без каких-либо других условий, включая помощь Украине.

Источник: The New York Times

Детали: Объявление Джонсона участникам конференции состоялось в то время, когда сенаторы пытались доработать и проголосовать двухпартийный законопроект о национальной безопасности, на переговоры по которому ушли месяцы.

Реклама:

Издание отмечает: "Этот шаг может еще больше подорвать поддержку компромисса, который уже подвергся критике со стороны партийных лидеров, таких как Джонсон и бывший президент Дональд Трамп".

Джонсон заявил, что сенатский пакет будет провален по прибытии в Палату представителей, утверждая, что его меры по безопасности границ недостаточно жесткие, чтобы сдержать недавний всплеск иммиграции.

Он сказал, что Палата представителей вместо этого сосредоточит свои усилия на импичменте министра внутренней безопасности, голосование по которому, как ожидается, состоится на следующей неделе.

ВИДЕО ДНЯ

В субботнем письме к членам Палаты представителей Джонсон отметил, что Палата представителей также будет предоставлять приоритет собственному подходу к поддержке военных усилий Израиля против ХАМАСа, независимо от того, какое законодательство по этому вопросу может принять Сенат, если таковое будет принято.

"Их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они устранили возможность быстрого рассмотрения любого законодательства, - отметил Джонсон, добавив, что Палате представителей "придется работать над этими вопросами по собственной воле, и наши приоритеты должны быть рассмотрены".

Как отмечает издание, участники переговоров в Сенате работают над широким законопроектом о финансировании национальной безопасности, чтобы удовлетворить требования республиканцев, которые требуют, чтобы любой закон, направляющий военную помощь Украине, также существенно улучшал безопасность на южной границе с Мексикой. Законопроект, предусматривающий меры, затрудняющие получение убежища и увеличивающие количество задержаний и депортаций, также предусматривает предоставление большей военной помощи Украине и Израилю, выделение гуманитарной помощи палестинцам в Газе и финансирование усилий по противодействию китайским угрозам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сенатор Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк и лидер большинства, объявил на этой неделе, что Сенат проголосует не позднее среды за принятие законопроекта, текст которого участники переговоров, как ожидается, обнародуют не позднее воскресенья.

Но эта мера уже столкнулась с жесткой критикой со стороны республиканцев в Сенате, которые считают, что положения об охране границы должны быть более жесткими, а также тех, кто не желает участвовать в политически сложном голосовании за законопроект, который почти наверняка провалится в Палате представителей.

Несколько республиканцев в Сенате и Палате представителей требуют раздельного подхода, который бы рассматривал военные усилия Израиля отдельно от Украины и границы. В конце прошлого года Сенат, возглавляемый демократами, отклонил попытку республиканцев форсировать голосование за предыдущий законопроект о помощи Израилю, который был поддержан Палатой представителей. Демократы возражали против способа, которым законопроект Палаты представителей пытался найти средства для оказания помощи, сокращая расходы Службы внутренних доходов.

В своем субботнем письме Джонсон напомнил историю.

"Демократы четко дали понять, что их главное возражение против первоначального законопроекта Палаты представителей было связано с его взаимозачетами", - написал он, добавив, что с новым израильским пакетом "Сенат больше не будет иметь оправданий, какими бы ложными они ни были, против быстрого принятия этой критически важной поддержки для нашего союзника".

Новый законопроект, представленный комитетом по вопросам ассигнований Палаты представителей, является большим, чем предыдущий израильский пакет, который составлял 14,3 миллиарда долларов. Президент Байден добивался выделения этой суммы для Израиля в рамках большего запроса, который он сделал в октябре, о дополнительных средствах для решения различных глобальных кризисов, в том числе и войны в Украине.

Законопроект Палаты представителей на сумму 17,6 миллиарда долларов предусматривает выделение 4 миллиардов долларов на пополнение систем противоракетной обороны Израиля, известных как "Железный купол" и "Праща Давида", а также 1,2 миллиарда долларов на противодействие ракетным и минометным обстрелам ближнего радиуса действия. Дополнительные $8,9 млрд пойдут на поставки Израилю оружия, помощь в производстве собственного и пополнение оборонных запасов, которые Соединенные Штаты уже предоставили; а $3,5 млрд - на поддержку военных операций США, безопасность посольств и усилия по эвакуации американских граждан в регионе.

Предыстория: