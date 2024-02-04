Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере 46 человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 февраля 2024, 02:54
Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере 46 человек
пожары в Чили, скриншот видео

По сообщению президента Чили, в результате лесных пожаров в стране погибли, по меньшей мере, 46 человек.

Источник: BBC со ссылкой на заявление президента Чили

Детали: Кроме того, мэр прибрежного туристического города Винья-дель-Мар также сообщил, что более двухсот жителей считаются пропавшими без вести.

Реклама:

По данным министерства внутренних дел, пожары охватили более 43 000 гектаров по всей стране.

Пожары были вызваны более высокими, чем обычно, температурами и сильным ветром.

Темы: стихийное бедствиепожаржертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоАбсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Зеленский официально уволил Залужного – указ

фотоУкраина узнала соперников в Лиге наций

Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украины, Израиля и Тайваня

видеоЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Киев лишился улиц Булгакова и Блока: переименованы еще несколько объектов

Все новости...

Читайте УП В Google News

стихийное бедствие
Из-за штормов в США погибли по меньшей мере 6 человек
Землетрясение в Непале: возросло количество погибших
Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 70 человек
Последние новости
03:56
Байден выступил с незапланированным обращением
02:50
The Economist назвал увольнение Залужного новым этапом войны и предположил, что Зеленский ошибся
01:54
В интервью Карлсону Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры
01:37
Армия без Залужного. Кто такой генерал Сырский и чего от него ожидать
00:50
Вражеская атака "Шахедов" на Харьковскую область: в ОВА сообщили о последствиях
23:58
ОбновленоРоссияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
23:38
В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ
23:37
КолонкаБерлинская о Залужном: То, что он сделал, спасло жизни сотням тысяч людей
23:31
Экономические 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания
23:12
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами, речь шла об увольнении Залужного
Все новости...
Реклама: