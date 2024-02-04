Из-за масштабных лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере 46 человек
Воскресенье, 4 февраля 2024, 02:54
По сообщению президента Чили, в результате лесных пожаров в стране погибли, по меньшей мере, 46 человек.
Источник: BBC со ссылкой на заявление президента Чили
Детали: Кроме того, мэр прибрежного туристического города Винья-дель-Мар также сообщил, что более двухсот жителей считаются пропавшими без вести.
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По данным министерства внутренних дел, пожары охватили более 43 000 гектаров по всей стране.
Пожары были вызваны более высокими, чем обычно, температурами и сильным ветром.