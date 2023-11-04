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Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 70 человек

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 ноября 2023, 02:58
Землетрясение в Непале унесло жизни по меньшей мере 70 человек
последствия землетрясения в Непале, иллюстративное фото en.wikipedia.org

По меньшей мере 70 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего на северо-западе Непала поздно вечером в пятницу.

Источник: The New York Times со ссылкой на местных чиновников

Детали: Спасатели только начинают добираться до горных деревень, где произошло землетрясение, но официальные лица предупреждают, что количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку при дневном свете легче выявлять масштабы разрушений и восстанавливать утраченную связь с районами, которые были от него отрезаны.

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Землетрясение произошло около полуночи, когда люди спали. Подземные толчки ощущались и в столице Индии, Нью-Дели, за сотни километров от нее.

"Сейчас подтверждено 34 смерти от полиции и чиновников", - сказал Суреш Сунар, главный районный офицер Джаджаркота, эпицентра землетрясения, который находится в около 500 км от столицы Непала Катманду.

В Рукуме, еще одном пострадавшем от землетрясения районе, подтверждено 36 смертей и то, что 53 человека получили ранения.

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Издание напоминает, что землетрясения являются частым явлением в Непале.

Землетрясение силой 7,8 баллов в 2015 году унесло жизни около 9 000 человек и повредило около миллиона зданий, нанеся ущерб на миллиарды рупий в одной из беднейших стран Южной Азии.

Темы: Непалземлетрясениестихийное бедствие
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