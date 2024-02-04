Русин помог "Сандерленду" вырвать ничью в дерби в Чемпионшипе

Украинский форвард Назарий Русин отметился голом в составе английского "Сандерленда" в игре 30-го тура Чемпионшипа против "Мидлсбро".

Источник: Суспільне спорт

Детали: Русин проводит первый сезон в составе "Сандерленда", перейдя из луганской "Зари" летом 2023 года. К этому времени украинский нападающий отметился лишь одним голом за английскую команду – в первый день 2024 года против "Престона".

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После дебютного гола Русин продолжил играть за "Сандерленд", преимущественно выходя на замену. А в конце января отметился дебютным дублем за молодежную команду U21.

Второй гол за основную команду "Сандерленда" Русин забил в игре против "Мидлсбро", где также вышел на замену. На 84-й минуте нападающий, обработав мяч касанием после перевода с левого фланга, решился на удар из-за пределов штрафной площади. Мяч после удара украинца полетел в ближний угол ворот "Мидлсбро", однако вратарь Томас Гловер не справился с тем, чтобы его отбить.

Всего на поле в составе "Сандерленда" Русин провел полчаса (включая добавленное время ко второму тайму). Игра закончилась вничью 1:1, гол украинца помог "Сандерленду" набрать зачетное очко.