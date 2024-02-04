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В парламенте Британии заявили, что ее армия не готова к войне высокой интенсивности

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 4 февраля 2024, 16:38
В парламенте Британии заявили, что ее армия не готова к войне высокой интенсивности
флаг Великобритании, фото NurPhoto via Getty Images

Вооруженные силы Великобритании не готовы к войне "высокой интенсивности" в период обострения глобальной нестабильности, предупреждают депутаты британского парламента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Британские военные останутся плохо подготовленными, если правительство не решит проблему нехватки личного состава и оборудования, говорится в новом отчете комитета по вопросам обороны Палаты общин.

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Согласно его выводам, военнослужащие увольняются быстрее, чем их можно набрать, и что "предложение" для них должно быть улучшено.

В отчете "Готовы ли к войне?" говорится, что, хотя "вопросом национальной гордости" является то, что вооруженные силы всегда находят способ действовать, "перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств".

Депутаты заявили, что они все больше обеспокоены кризисом в наборе и содержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные требования затрудняют восстановление и подготовку.

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Как следствие, указывает профильный комитет, "неудивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них".

Еще одним вопросом, который вызывает беспокойство законодателей, является то, что 1,95 миллиарда фунтов (2,28 млрд евро), выделенных на увеличение запасов боеприпасов в прошлогоднем бюджете, могут быть использованы для покрытия существующего дефицита ресурсов, а не для пополнения и усиления возможностей армии.

Депутаты призвали Минобороны пересмотреть и предоставить разбивку распределения средств, обещанных в бюджетах на осень 2022 года и весну 2023 года. Минобороны имеет целью увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Профильный комитет также призвал к совершенствованию процессов закупок с целью увеличения промышленного потенциала Великобритании и производства боеприпасов как в контексте войны в Украине, так и любой будущей войны. 

Что предшествовало: Великобритания впервые с 2016 года проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантическом океане.

Перед этим на этой неделе британский министр обороны Грант Шаппс встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить события на Ближнем Востоке и пути преодоления общих угроз.

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Темы: Великобританиявойна
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