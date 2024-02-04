Россияне в воскресенье сосредоточили атаки на Авдеевском направлении – Генштаб

В воскресенье россияне 31 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Авдеевском направлении, на других направлениях количество атак было значительно меньше, на Купянском направлении враг не вел наступательных действий.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодязное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Барановка, Гремяч, Богданово Черниговской области; Владимровка, Степок, Покровка, Грабовское Сумской области; Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражено 3 атаки возле Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки неподалеку Богдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки севернее Приютного и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск. Под вражеским артиллерийским и минометным огнем находились город Херсон и населенные пункты области - Токаревка, Дарьевка, Днепровское. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.