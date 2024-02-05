Россияне били по Херсону ночью – горели частные дома

Российские войска в ночь на 5 февраля били по Херсону, спровоцировав пожары в двух частных домах в жилом квартале.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Дословно ГСЧС: "Херсонщина: снова неспокойная ночь для спасателей. Враг прицельно ударил по одному из жилых кварталов города. Пожары возникли в частных домах сразу по двум адресам.

Реклама:

Несмотря на постоянные повторные обстрелы, спасателям уже к утру удалось потушить пожары".

Детали: По данным Мрочко, за минувшие сутки российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 46 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Приднепровском и Антоновке. Впрочем, раненых в Херсонской городской территориальной общине за минувшие сутки нет.

ВИДЕО ДНЯ

В целом по Херсонской области за минувшие сутки войска РФ совершили 36 обстрелов, выпустив 132 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО и БпЛА. По городу Херсон враг направил 32 снаряда, сообщил Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в музей в Херсоне.

Один человек был ранен.