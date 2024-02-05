Враг увеличил интенсивность обстрелов почти на четверть – МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на прошлой неделе интенсивность российских обстрелов увеличилась почти на четверть: оккупационные войска РФ атаковали Украину более 1500 раз.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "На прошлой неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Враг атаковал Украину более 1500 раз.

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Зафиксированы атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего - в Запорожской области.

В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения".