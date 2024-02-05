В Украине будут идти дожди, на юге днем до +17 днем

6 февраля в Украине пройдут дожди, местами, кроме юга, с мокрым снегом; днем на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области без существенных осадков, 7 февраля будет дождливо фактически по всей территории страны.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Во вторник в большинстве западных, южных, Винницкой областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Одесской области до 17° тепла, на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на востоке и северо-востоке 0-5° тепла. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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В Киеве 6 февраля ночью +1°...-1°C, небольшой мокрый снег, днем +4°...+6°C, дождь, ветер западный 7-12 м/с.

Погода 6 февраля СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

7 и 8 февраля время от времени небольшой мокрый снег и дождь, лишь на юге, а 8 февраля и на севере страны, без существенных осадков.

7 февраля ночью +2-7°, днем 7-12° тепла, на юге до плюс 16°, в северо-восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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В Киеве 7 февраля ночью +6°...+4°C, без осадков, днем +8°...+10°C, небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с.

Погода 7 февраля СКРИНШОТ С METEO.GOV.UA

8 февраля в большинстве областей, кроме юга, ожидается снижение температуры на 2-6°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.