На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы

В Черновицкой области пограничники задержали трех нарушителей границы, продолжаются поиски переправщика.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Днем 4 февраля пограничники отдела пограничной службы "Селятин" задержали трех правонарушителей. Они направлялись к границе горными тропами в пределах пограничной полосы в Вижницком районе Черновицкой области.

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Сообщается, что для прекращения противоправных действий охранникам границы пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов. Группу мужчин, которые планировали незаконно добраться до Румынии, удалось обнаружить и задержать с помощью технических средств наблюдения и служебной собаки.

Жителей Ивано-Франковской и Черновицкой областей задержали за несколько метров до линии государственной границы.

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Задержанных правонарушителей доставили в пограничное подразделение, были оформлены документы о привлечении к ответственности.

На одного из мужчин также составлены материалы за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.