Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Буковині з пострілами затримали порушників кордону

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 13:54
На Буковині з пострілами затримали порушників кордону
фото ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники затримали трьох порушників кордону, тривають пошуки переправника.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вдень 4 лютого охоронці кордону відділу прикордонної служби "Селятин" затримали трьох правопорушників. Вони прямували до кордону гірськими стежками в межах прикордонної смуги у Вижницькому районі Чернівецької області.

Реклама:

Повідомляється, що для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Групу чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії, вдалося виявити та затримати за допомогою технічних засобів спостереження та службового собаки.

Жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей затримали за кілька метрів до лінії державного рубежу.

ВІДЕО ДНЯ

Затриманих правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, було оформлено документи щодо притягнення до відповідальності.

На одного з чоловіків також складено матеріали за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби. Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Теми: Прикордонна службаЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Прикордонна служба
"Сталеві" прикордонники показали, як рознесли бліндаж росіян
Чоловік намагався вивезти до Румунії 124 предмети археології
Бійці "Сталевого кордону" знищили російський "Муром" з "Іронією"
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: