На Буковині з пострілами затримали порушників кордону

У Чернівецькій області прикордонники затримали трьох порушників кордону, тривають пошуки переправника.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вдень 4 лютого охоронці кордону відділу прикордонної служби "Селятин" затримали трьох правопорушників. Вони прямували до кордону гірськими стежками в межах прикордонної смуги у Вижницькому районі Чернівецької області.

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Повідомляється, що для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Групу чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії, вдалося виявити та затримати за допомогою технічних засобів спостереження та службового собаки.

Жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей затримали за кілька метрів до лінії державного рубежу.

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Затриманих правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, було оформлено документи щодо притягнення до відповідальності.

На одного з чоловіків також складено матеріали за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби. Подальшу долю затриманих вирішить суд.