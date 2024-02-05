Экс-полицейский из Изюма получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Дзержинский районный суд Харькова признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам с конфискацией имущества бывшего полицейского из Изюма, который работал на российские оккупационные войска.

Источник: корреспондент "Укринформа" из зала суда

Детали: Приговор 35-летнему Александру Соловью судейская коллегия объявила 5 февраля. Его признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Осужденного также лишили специального звания "старший лейтенант полиции".

По материалам дела, полицейский занял должность "участкового инспектора полиции" в незаконно созданном оккупационном органе "Изюмское районное управление полиции Харьковской области", дежурил в составе следственно-оперативных групп, вел материалы журналов единого учета, обеспечивал общественный порядок для оккупационных властей. Впоследствии стал "старшим участковым" по делам несовершеннолетних.

"Кроме того, предатель агитировал своих коллег присягнуть на верность государству-агрессору и работать в псевдоправоохранительном органе", - отметили в прокуратуре.

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После освобождения Изюма мужчина скрывался. В октябре 2022 года он наступил на российскую противопехотную мину и получил травматическую ампутацию стопы. После лечения правоохранители задержали мужчину.

Прямая речь спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко: "Его виновность доказана следственными действиями - проведением допросов свидетелей, воспроизведением событий и обстоятельств преступлений. Также в помещениях, покинутых представителями Вооруженных сил Российской Федерации во время контрнаступления, были изъяты документы, в которых есть информация о назначении на должность в оккупационной администрации. И в отделе полиции были обнаружены документы, которые составлял непосредственно обвиняемый во время работы на оккупационную власть".

Детали: Обвинение настаивало на пожизненном заключении. Будет ли прокуратура подавать апелляцию на приговор решат после того, как ознакомятся с полным текстом решения суда, отметил представитель ведомства.

Сам обвиняемый от комментариев отказался.

Для подачи апелляций у сторон есть месяц.