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Конкурентка Трампа на выборах попросила о защите из-за угроз

Алена ИвашкивВторник, 6 февраля 2024, 06:58
Конкурентка Трампа на выборах попросила о защите из-за угроз
Никки Хейли, фото Getty Images

Кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли подала заявку на защиту в Секретную службу из-за увеличения количества угроз, которые она получила.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Хейли является крупнейшим соперником Дональда Трампа на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году.

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Журналистам WSJ Хейли подтвердила заявку на защиту: "У нас было много проблем. Это не помешает мне делать то, что я должна делать".

Просьба о защите была подана федеральным чиновникам. Журналистам не ответили на вопрос какие именно угрозы она получала.

В конце прошлой недели в Колумбии, что в Южной Каролине, неизвестную женщину схватил сотрудник частной охраны Хейли, когда она пыталась выбежать на сцену. 

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На ее мероприятиях также были протестующие, расстроенные тем, что Хейли поддерживает Украину и Израиль.

Темы: СШАТрамп
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