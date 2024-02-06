Разведка Британии объяснила значение уничтожения катера "Ивановец" для флота РФ

Ликвидация российского ракетного катера "Ивановец" скажется на функциональных возможностях Черноморского флота РФ, считает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Дословно разведка: "Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма".

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Детали: В Минобороны Великобритании проанализировали видео ударов беспилотников по кораблю и отметили, что это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".

Описывая характеристики судна, британская разведка пояснила, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать их от них.

Отмечается, что этот последний успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.

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"Однако, почти наверняка, российский флот все еще способен выполнять три свои основные задачи в Черном море: нанесение ударов на большие расстояния, патрулирование и поддержка", − говорится в обзоре.

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