Разведка Британии объяснила значение уничтожения катера "Ивановец" для флота РФ
Ликвидация российского ракетного катера "Ивановец" скажется на функциональных возможностях Черноморского флота РФ, считает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании
Дословно разведка: "Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма".
Детали: В Минобороны Великобритании проанализировали видео ударов беспилотников по кораблю и отметили, что это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".
Описывая характеристики судна, британская разведка пояснила, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать их от них.
Отмечается, что этот последний успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.
"Однако, почти наверняка, российский флот все еще способен выполнять три свои основные задачи в Черном море: нанесение ударов на большие расстояния, патрулирование и поддержка", − говорится в обзоре.
Предыстория:
- Ранее Главное управление разведки сообщило, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР Минобороны уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский ракетный катер "Ивановец" затонул в ночь на 1 февраля на рейде озера Донузлав в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.
- Для оккупантов потеря ракетного катера "Ивановец" является существенной, поскольку в составе Черноморского флота РФ таких катеров всего три.
- В предыдущем обзоре разведка Великобритании заявила, что РФ придется уменьшить взнос в фонд, который все больше используется для финансирования ее войны в Украине, из-за несоответствия между запланированными бюджетными доходами и расходами.