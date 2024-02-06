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Сбежать через Приднестровье: на границе поймали группу мужчин

Евгений КизиловВторник, 6 февраля 2024, 12:57
Сбежать через Приднестровье: на границе поймали группу мужчин
Задержанные нарушители. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали группу мужчин, которые собиралась незаконно добраться до Молдовы через Приднестровье.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: Информацию о появлении группы неизвестных на окраине одного из сел Винницкой области пограничники получили от местного жителя.

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На момент задержания мужчины были уже в нескольких сотнях метров от государственной границы.

На задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Темы: уклонистыграницаПриднестровье
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