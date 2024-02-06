Сбежать через Приднестровье: на границе поймали группу мужчин
Вторник, 6 февраля 2024, 12:57
Украинские пограничники задержали группу мужчин, которые собиралась незаконно добраться до Молдовы через Приднестровье.
Источник: Государственная пограничная служба в Telegram
Детали: Информацию о появлении группы неизвестных на окраине одного из сел Винницкой области пограничники получили от местного жителя.
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На момент задержания мужчины были уже в нескольких сотнях метров от государственной границы.
На задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд.