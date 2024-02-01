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Незаконный трансфер мужчин через Тису остановил пес пограничников

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 февраля 2024, 15:33
Незаконный трансфер мужчин через Тису остановил пес пограничников
фото ГПСУ

Пограничники задержали двух закарпатцев, которые пытались незаконно попасть в Венгрию.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Жителя города Виноградов и села Худлево Ужгородского района, задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда.

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Мужчины, дождавшись сумерек, решили пробраться к реке Тиса, чтобы через границу попасть в Венгрию.

Планы ловкачей разрушил пограничный наряд, который патрулировал границу с четвероногим помощником Фреем. Служебная собака "сообщила" о наличии поблизости чужих лиц и помогла их обнаружить.

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Одетые в спасательные жилеты молодые люди имели при себе две резиновые лодки, которые красноречиво свидетельствовали о намерениях преодолевать речной участок украинско-венгерской границы, отмечают правоохранители.

В отношении закарпатцев составили протоколы об административных правонарушениях, дела уже направлены в суд.

Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Темы: уклонистыПограничная служба
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