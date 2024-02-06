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Россияне всадили дроном по машине в Марганце, двое раненых из-за обстрела города

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 февраля 2024, 13:26
Россияне всадили дроном по машине в Марганце, двое раненых из-за обстрела города
Фото из телеграмма Лысака

В результате российского обстрела города Марганец в Днепропетровской области получили ранения два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Два человека ранены в Марганце. Такие последствия очередной атаки на город. Враг ударил дроном-камикадзе.

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50-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет - госпитализирован в состоянии средней тяжести".

Детали: В результате атаки повреждены 4 частных дома и авто.

 
фото с телеграма Лысака

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Темы: Днепропетровская областьобстрелбеспилотникижертвы
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