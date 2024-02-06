Разоблачена схема незаконного трансфера мужчин, которую организовал 44-летний майор

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачили на Львовщине правоохранителя, который организовал схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Установлено, что в 2019 году подозреваемый основал общество с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей. В 2022 году мужчина устроился работать в правоохранительный орган, однако продолжил руководить компанией. В марте 2023 года фирма получила лицензию на международные автоперевозки грузов.

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Тогда у правоохранителя возникла "идея" кроме грузов переправлять за границу еще и мужчин призывного возраста. Желающих нелегально попасть в Европу 44-летний майор регистрировал в системе "Шлях" как водителей компании. По данным следствия, стоимость такой "услуги" стартовала от 5 тыс. долларов США.

С марта по август 2023 года 5 "водителей" предприятия, которые якобы должны были доставлять гуманитарную помощь, выехали из Украины и не вернулись.

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

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По ходатайству ГБР суд избрал подозреваемому меру пресечения - круглосуточный домашний арест и отстранил от исполнения обязанностей.