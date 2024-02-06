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Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 21:16
Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Фото с официального сайта Укроборонпрома

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар подтвердил, что под Киевом уже строится завод по производству беспилотников Bayraktar в соответствии с достигнутой между двумя государствами договоренностью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Reuters в кулуарах Всемирной выставки вооружений в Эр-Рияде

Детали: По словам Байрактара, завод по производству турецких дронов в Украине уже строится, и для завершения строительства "нам нужно около 12 месяцев", после чего компания планирует перейти к установке оборудования и организационной структуры.

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"Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек", – сказал он.

Гендиректор Baykar отметил, что завод будет производить около 120 беспилотников в год, но сказал, что их конкретная модель – TB2 или TB3 – пока не выбрана.

Отвечая на вопрос о том, угрожает ли планам Baykar полномасштабная война в Украине, Халук Байрактар сказал, что планы "полностью движутся вперед" и "ничто" не может их остановить.

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Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.

Экс-министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" с целью открыть два завода в Украине.

Темы: байрактар
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