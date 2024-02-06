Фон дер Ляйен: ЕС привлек Украину к разработке стратегии для европейского ОПК

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что Евросоюз привлек Украину к работе над будущей промышленной стратегией для оборонно-промышленного комплекса стран ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы должны не только ускорить поставки боеприпасов. Глядя в будущее, мы должны рассматривать оборонные способности Украины как часть наших собственных. Мы должны думать об украинском ОПК как части нашего собственного. Поэтому мы привлекли Украину к подготовке нашей стратегии для оборонно-промышленного комплекса.

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Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в некоторые наши оборонные программы - с согласия Европарламента и Совета ЕС тогда, когда это будет необходимо. Это поможет не только закрывать оборонные потребности Украины, но и будет способствовать согласованности и совместному планированию наших военных и ОПК".

Детали: Фон дер Ляйен напомнила, что страны ЕС совокупно передали Украине военную помощь на уже более 28 млрд евро, помогли подготовить более 40 тысяч военных, европейский оборонно-промышленный комплекс нарастил мощности на 40% и до марта количество переданных Украине артиллерийских снарядов превысит полмиллиона.

В то же время она подчеркнула, что этого недостаточно.

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Она подчеркнула, что на этом этапе войны европейские политики должны "удержать импульс" для того, чтобы помочь Украине обороняться и защитить будущее остальных стран Европы, одновременно думая также о будущем восстановлении, гарантиях безопасности для Украины и усилении международной архитектуры безопасности.

"Я абсолютно убеждена... что Украина выстоит. А Европа будет рядом с ней на каждом этапе этого пути", – заявила президент Еврокомиссии.

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