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Полицейские обезвредили две авиабомбы РФ, которые не взорвались на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 7 февраля 2024, 16:14
Полицейские обезвредили две авиабомбы РФ, которые не взорвались на Харьковщине
фото МВД

На Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили две российские авиабомбы, которые не взорвались.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Сообщается, что одна из авиабомб залетела в частный дом, повредила помещение, вылетела через окно и упала во дворе. Другая - упала на поле.

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фото мвд
 
фото мвд

Каждая такая управляемая бомба содержит 250 кг взрывчатого вещества и способна разрушить многоэтажку, добавляют правоохранители.

Темы: ракетный ударвойнаХарьковская областьМВД
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