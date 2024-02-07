Полицейские обезвредили две авиабомбы РФ, которые не взорвались на Харьковщине
Среда, 7 февраля 2024, 16:14
На Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили две российские авиабомбы, которые не взорвались.
Источник: Министерство внутренних дел
Детали: Сообщается, что одна из авиабомб залетела в частный дом, повредила помещение, вылетела через окно и упала во дворе. Другая - упала на поле.
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Каждая такая управляемая бомба содержит 250 кг взрывчатого вещества и способна разрушить многоэтажку, добавляют правоохранители.