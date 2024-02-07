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Польский министр о массированной атаке РФ: политика Москвы не меняется, нужны выводы

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 12:17
Польский министр о массированной атаке РФ: политика Москвы не меняется, нужны выводы
Томаш Семоняк, фото: Getty Images

Министр координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк после очередной массированной атаки России против Украины заявил, что нет никакой тенденции изменения в политике Москвы и способе ведения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP

Прямая речь: "Запад должен сделать из этого выводы: поддерживаем Украину, голосуем в США за пакеты поддержки, потому что не видно конца этой войне, и Украина нуждается в этой поддержке в интересах свободного мира, а Россия об этом жестоко напоминает".

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Детали: Семоняк добавил, что массированная ракетная атака на Украину показывает, что нет тенденции изменения в политике России и в ее способе ведения войны.

"Если кто-то думал, что будет какое-то смягчение курса, то ничего из этого не вышло. Продолжается война, и здесь ничего не меняется", - добавил он.

Также Семоняк обратил внимание, что оперативное командование Вооруженных сил Польши приняло необходимые шаги во время ракетной атаки.

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"Надо употреблять слова "рутинно", потому что это очередная такая ситуация, когда польская противовоздушная оборона, польские дежурные истребители, другие системы союзников активированы для того, чтобы защищать воздушное пространство Польши", – сказал он.

Что предшествовало:

  • Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.
  • Утром среды 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.

Темы: ракетный ударПольшаРосcияУкраина
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