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В Одессе и Черноморске работала ПВО – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 00:18
В Одессе и Черноморске работала ПВО – СМИ
Мобильная огневая группа ПВО, фото из Telegram Сергея Наева

Ночью 8 февраля во время воздушной тревоги из-за запуска вражеских БпЛА было сообщено о работе ПВО в Одессе и Черноморске.

Источник: Думская, председатель Одесской ОГА Олег Кипер

Детали: В частности Думская сообщила, что "в Одессе работает ПВО по вражеским дронам со стороны моря". Также, добавило издание, ПВО работает в Черноморске.

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Дословно Кипер: "Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно".

Детали:В 00:28 Думская сообщила о "сильных взрывах" в Одессе.

В 00:34 издание написало о возможном пожаре после прилета.

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Темы: ОдессаОдесская областьПВОШахед
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