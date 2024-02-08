В Одессе и Черноморске работала ПВО – СМИ
Четверг, 8 февраля 2024, 00:18
Ночью 8 февраля во время воздушной тревоги из-за запуска вражеских БпЛА было сообщено о работе ПВО в Одессе и Черноморске.
Источник: Думская, председатель Одесской ОГА Олег Кипер
Детали: В частности Думская сообщила, что "в Одессе работает ПВО по вражеским дронам со стороны моря". Также, добавило издание, ПВО работает в Черноморске.
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Дословно Кипер: "Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, не покидайте безопасные места до отбоя. Это важно".
Детали:В 00:28 Думская сообщила о "сильных взрывах" в Одессе.
В 00:34 издание написало о возможном пожаре после прилета.
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