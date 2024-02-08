Кибератака ГУР: у россиян случился масштабный сбой программы управления дронами

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об успешной атаке на программу управления русскими дронами.

Источник: ГУР

Дословно: "Киберспециалисты ГУР МО Украины осуществили успешную операцию против русских оккупантов ― по состояния на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами. Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий".

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Детали: По данным ГУР, из-за кибератаки серверы перестали работать. Все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает оккупантам в доступе. Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в частности путем перехода в ручной режим управления, отмечают в разведке.