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Кибератака ГУР: у россиян случился масштабный сбой программы управления дронами

"Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 15:54
Кибератака ГУР: у россиян случился масштабный сбой программы управления дронами
скриншот ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об успешной атаке на программу управления русскими дронами. 

Источник: ГУР

Дословно: "Киберспециалисты ГУР МО Украины осуществили успешную операцию против русских оккупантов ― по состояния на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами. Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды боевых действий".

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Детали: По данным ГУР, из-за кибератаки серверы перестали работать. Все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает оккупантам в доступе. Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в частности путем перехода в ручной режим управления, отмечают в разведке.

 
 

Темы: ГУР
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